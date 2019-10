Rissa tra famiglie davanti al tribunale, sei arresti

Erano andati in tribunale per l’udienza relativa a una vicenda giudiziaria che contrappone le rispettive famiglie ma, davanti al palazzo di giustizia, se le sono date di santa ragione e sono per questo stati arrestati dai carabinieri. E’ successo a Palmi. Si tratta di 4 uomini e due donne, tutti pregiudicati e residenti a Cinquefrondi, nel Reggino. I sei, legati da vincoli di parentela ma appartenenti a due distinti nuclei familiari, si trovavano a Palmi in attesa di partecipare ad un’udienza relativa a gravi fatti delittuosi verificatisi tra le due famiglie in tempi passati. Poco primache entrassero negli uffici giudiziari, però, è nato un acceso diverbio, il quale si è trasformato in poco tempo in una rissa. Tutto questo non è passato inosservato ai militari della stazione di Palmi, i quali sono riusciti a sedare la rissa, accompagnando tutti negli uffici della caserma vicina al fine di ricostruire la vicenda. Dopo le cure necessarie a causa di lievi lesioni riportate da alcuni dei contendenti, per i quali è stato necessario il ricorso ai medici, al termine degli accertamenti tutti i partecipanti alla colluttazione, accusati del reato di rissa, sono stati accompagnati in regime di arresti domiciliari alle loro abitazioni.