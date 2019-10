Riaperta la strada che collega San Roberto a Fiumara

L’incontro di ieri tenutosi a San Roberto tra il prof. Nino Micari ed il Sindaco di Fiumara, Vincenzo Pensabene alla presenza di numerosi cittadini e di rappresentati istituzionali delle comunità locali, si è svolto all’insegna del dialogo ed è stato utile al fine di chiarire le posizioni dell’amministrazione di Fiumara che oggi ha tolto i blocchi che impedivano l’accesso alla strada a scorrimento veloce che collega San Roberto a Fiumara.

“Siamo soddisfatti e fermamente convinti che il dialogo sia sempre la via maestra per risolvere ogni problematica – dichiara il promotore dell’incontro, prof. Nino Micari – le mura, siano esse di natura fisica o dialettica, non fanno bene ai nostri territori che devono continuare a crescere. Da ieri si è aperto un nuovo percorso – conclude Micari – che dovrà condurre al completamento della strada fino a Catona per consentire ai cittadini di San Roberto, di Fiumara e di tutte le comunità limitrofe di essere veramente parte integrante della Città metropolitana e di immaginare un futuro di crescita economica e sociale”

Nino Micari