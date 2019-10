Reggio Calabria – Tornano le Giornate Fai d’Autunno

È con grande gioia che la delegazione FAI e la Città Metropolitana di Reggio Calabria annunciano, per il tradizionale appuntamento d’Autunno del Fondo Ambiente Italiano, l’apertura straordinaria alle visite, a cura del Gruppo Giovani del FAI di Reggio Calabria, dello storico Palazzo Corrado Alvaro sede della Città Metropolitana .

Si tratta di un bene del territorio molto significativo che il Fondo Ambiente Italiano, quest’anno in una speciale sinergia con la Città Metropolitana, intende far conoscere, come di consueto, con visite guidate a cura dei volontari FAI e degli studenti “Apprendisti Ciceroni” dell’Istituto Tecnico Economico “R. Piria” di Reggio nelle giornate del 12 e 13 ottobre.

Palazzo Alvaro: questa importante sede istituzionale è l’edificio pubblico della città che conserva il più grande numero di opere d’arte, testimonianza delle più belle espressioni artistiche dell’inizio del Novecento coincidenti con il periodo della ricostruzione, dopo il disastroso terremoto del 1908 che ha colpito la nostra città.

Sculture, dipinti, mosaici di importanti autori dell’epoca arricchiscono questo bel palazzo, opera architettonica progettata dagli ingegneri Leale e Spinelli che fu poi completata da uno dei maggiori architetti del periodo Eclettico in Italia, Camillo Autore. Riteniamo con questa iniziativa di potere contribuire alla conoscenza ed alla valorizzazione di questo importante luogo della nostra storia, meritevole – per il suo significativo patrimonio artistico – di essere sempre apprezzato attraverso un grande evento a carattere nazionale come appunto le Giornate FAI di Autunno.

Una scelta che ben si lega al binomio quest’anno creato tra le Giornate Fai d’autunno, gestite dal Gruppo Giovani del Fondo Ambiente Italiano, e la recente inaugurazione, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella, dell’Orto sul Colle dell’Infinito quale Bene del FAI.

Facciamo allora nostro il messaggio che in quella occasione il Presidente Nazionale del Fai, Andrea Carandini, celebrando la grandezza di Giacomo Leopardi, ha voluto affidare ai giovani: “Sta nel passato l’accumulo di civiltà sul

quale possiamo ancora oggi reggerci se lo salvaguardiamo, ed avanzare nel futuro, dopo il tragicomico trionfare del presente strappato alle sue radici”.

Ricordiamo infine che le Giornate d’Autunno FAI godono del patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria

I dettagli dell’iniziativa saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione, alla quale prenderanno parte:

Delegazione FAI di Reggio Calabria – Capodelegazione arch. Rocco Gangemi

Gruppo Giovani FAI di Reggio C. – Delegata responsabile Giuseppina Palmenta

Istituto tecnico Economico “R. Piria” – la Dirigente prof. Anna Rita Galletta

Città Metropolitana di Reggio Calabria – Il Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà.