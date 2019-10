Reggio Calabria – Si ferma la raccolta rifiuti per sciopero, possibili disagi

Da questa mattina i lavoratori dell’Avr, società che cura il servizio di raccolta dei rifiuti in 12 comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria, sono in sciopero per l’intero turno di lavoro di 24 ore, dalle ore 5,01 di oggi alle ore 4,59 di giorno 8 ottobre 2019.

Raccolta ferma, tranne quelle essenziali, quindi fino a domattina. Lo sciopero è stato indetto da Cgil,Cisl,Uil e Fiadel per i continui ritardi nel pagamento degli stipendi.