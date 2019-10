Reggio Calabria – Rimpatriata 5C Istituto Raffaele Piria dopo 36 anni dal diploma

Gli ex alunni della 5C dell’Istituto Raffaele Piria di Reggio Calabria chiudono la stagione estiva delle reunion dopo ben 36 anni dal diploma.

Si sono ritrovati in un noto locale reggino per festeggiare il traguardo raggiunto e brindare alla lunga amicizia.

‘Anche se qualcuno non è potuto essere presente perché trasferito in altra regione o per impegni sopraggiunti, è stata una serata magnifica!‘ Così la pensano Giusy Pititto, Enza Coppola, Luciano Demeca, Ludovico Cundari, Antonino Corigliano e Francesca Laurendi.

‘

È stato emozionante ritrovarsi con Antonio Genovese, un nostro compagno di classe che non vedevamo dal lontano giugno del 1983 perchè trasferito in altra città per studiare’. Così Amelia Canale e Mario Corigliano vogliono sottolineare ‘la rilevanza dell’amicizia, uno dei valori più importanti della vita’.

Caterina Tetto, Luisa Sauleo, Francesca Porcino e Mariolina Canale ‘sperano di poter replicare presto, questa volta anche alla presenza di chi non è potuto essere con noi’.

Lunga vita alla 5C dell’Istituto Raffaele Piria di Reggio Calabria anno scolastico 1982/83!