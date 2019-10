Reggio Calabria – Ricevuta dal sindaco Falcomatà delegazione dell’associazione “Le Muse”

Ricevuta a Palazzo Alvaro dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, una delegazione dell’associazione “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere”.

Il presidente Giuseppe Livoti, accompagnato dalla segretaria Rosaria Livoti, dai delegati Francesco Logoteta e Clara Condello, alla presenza di due dei quattro premi Muse 2020, Ivan Drogo Inglese e Marinetta Saglio, ha voluto incontrare il Sindaco e l’Assessore comunale alla cultura, Irene Calabrò, per consegnare loro il gagliardetto e il distintivo d’argento, commemorativi del ventennale dell’associazione.

Ha parlato di Cultura il Sindaco Falcomatà nel suo intervento, e dell’importanza che questa riveste nel processo di crescita sociale di una comunità.

“Il ruolo della cultura è fondamentale e deve essere alla portata di tutti – ha affermato Falcomatà – ci consente di riappropriarci della nostra storia, del nostro senso di identità ed appartenenza, e ci consente di riscattarci dal messaggio negativo che spesso passa attraverso i media, e di dare vita ad una nuova storia, riscoprendo il valore di quello che rappresentano i nostri territori e la nostra città. Per riuscire a realizzare tutto questo è fondamentale l’apporto delle associazioni, in questo caso le Muse, sodalizio storico e punto di riferimento culturale importante per Reggio Calabria. Esistere, resistere, crescere e migliorare; se si è fatto questo in 20 anni significa che c’è passione, coinvolgimento, e che l’associazione non nasce da sentimento emotivo del momento ma che alla base c’è una piena consapevolezza dei valori che la stessa porta avanti”.

L’assessore Irene Calabrò ha poi parlato de Le Muse come “punto fermo di riferimento culturale per la nostra città”, compiacendosi per il percorso comune intrapreso e augurandosi di proseguire assieme l’opera di promozione culturale, fianco a fianco, in fattiva sinergia tra istituzioni e associazioni.