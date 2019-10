Reggio Calabria – Presentazione dell’Atlante dell’infanzia a rischio “Il tempo dei bambini”

In occasione del lancio della Campagna “Illuminiamo il Futuro” per il contrasto alla povertà educativa, Save the Children, l’Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, presenta la decima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio “Il tempo dei bambini”. Il rapporto annuale 2019 verrà lanciato in contemporanea in 10 città italiane, fra le quali Reggio Calabria.

La pubblicazione da 10 anni raccoglie e studia un’ampia serie di dati e di indicatori del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza con tavole, mappe e grafici fornendo una fotografia d’insieme delle condizioni di vita di bambine, bambini e adolescenti in Italia.

L’incontro intende essere un momento di riflessione su cosa ha significato essere bambini in Italia negli ultimi 10 anni e sulle sfide future da affrontare.

Saluti di benvenuto

Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria

Intervengono

Maurizio Bonati, Responsabile del Laboratorio per la Salute Materno – Infantile, IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

Giusy D’Alconzo, Coordinatrice Advocacy Save the Children

Mario Nasone, Presidente Centro Comunitario Agape

Anna Nucera, Dirigente Scolastica Istituto Panella Vallauri di Reggio Calabria e membro del Coordinamento delle Alleanze Educative

Don Giacomo Panizza, Comunità Progetto Sud

Modera Carla Sorgiovanni, Referente regionale dei programmi della Calabria Save the Children

In collaborazione con le Alleanze Educative di Reggio Calabria

Reggio Calabria, lunedì 21 ottobre 2019, ore 16.30

Sala dei Lampadari – Palazzo San Giorgio

Piazza Italia, 1