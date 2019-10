Reggio Calabria – Presentato il nuovo servizio già operativo di Car sharing

Presentato questa mattina il nuovo servizio, già operativo, di Car sharing, realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e da Atam.

Il servizio prevede stalli nei punti strategici del comune di Reggio, e servirà cittadini e turisti con un sistema informatizzato all’avanguardia che è stato illustrato nel corso della conferenza stampa dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, da Francesco Perrelli, Amministratore Unico di Atam, da Lorenzo Benestare, dirigente del settore viabilità della Città Metropolitana e da Viviana Fedele, responsabile dell’Unità Risk management Atam.

“Ecco che inseriamo un altro tassello nel percorso di miglioramento della mobilità cittadina – sono state le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà -. Dopo l’approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile, dopo l’arrivo dei nuovi autobus e scuolabus, che hanno sostituito la quasi totalità della flotta di Atam, dopo l’avvio del servizio di bike shgaring, che ci sta dando tantissime soddisfazioni, finalmente parte in città il servizio di car sharing. Un progetto che la MetroCity ha avviato attraverso un finanziamento del Ministero dell’Ambiente affidato, in convenzione, ad Atam che, scongiurato il rischio fallimento, sta assumendo in questi anni un respiro sempre più metropolitano. Cittadini, pendolari e turisti potranno muoversi in città con questo nuovo strumento che, attraverso una applicazione per smartphone, è a disposizione della città. Un servizio che in altre città è affidato a privati qui è gestito pubblicamente e rappresenta un’ulteriore dimostrazione di quanto l’Azienda di trasporti stia crescendo, e continuerà a crescere, in ragione dei nuovi servizi che le vengono affidati. Su questo si regge la sostenibilità di un’azienda”.

Falcomatà, su input di un cittadino, ricorda i 300 km di strade nuove, non rattoppate, realizzate senza risorse economiche interne.

“Solo 4 anni fa era impensabile il raggiungimento di un simile obiettivo – prosegue il Sindaco -. Una nuova sfida di mobilità ma anche di sostenibilità ambientale, grazie alle auto elettriche. Due giorni fa la classifica de Il sole 24 ore e Legambiente ha visto Reggio, seppur non ai primi posti, riuscire a scalare qualche posizione in classifica con riferimento all’ambiente, alle aree verdi, agli investimenti. Reggio cresce anche grazie alle politiche green. Ora i centri nevralgici della nostra città sono collegati con il servizio di car sharing, costruito su una reale sinergia istituzionale che porta risultati migliori in tempi più brevi. Il mio grazie – conclude Falcomatà – va agli uffici per la competenza e la tenacia che hanno dimostrato, superando problemi e lungaggini burocratiche”.