Reggio Calabria – Musica live per sostenere l’Hospice e ricordare Francesca Comito

Continuano le iniziative a sostegno della struttura Hospice Via delle Stelle e proprio domenica 27 ottobre a partire dalle ore 20.30 presso “Zio Fedele Bistrot” una serata all’insegna della buona musica dal vivo in ricordo dell’amica Francesca Comito

con Arcatav, gruppo da lei stessa fondato.

Un modo per non dimenticare ma anche per aiutare i meno fortunati di noi.

“Per l’occasione riapriremo la campagna t-shirt e tutti coloro che lo vorranno potranno sostenerci con una qualsiasi offerta libera” – afferma Angelita Racco da sempre vicina all’Hospice Via delle stelle.

Arcatav, la band reggina, è nata nel febbraio 2012 con l’obiettivo di ridare nuova vita a molti bellissimi brani rock ‘n roll, blues, rock e soul degli anni ‘60, ‘70 e ‘80, ormai, preziose “perle” della storia della musica, un repertorio sempre in costante mutamento, per dare emozioni uniche ad ogni performance live.

Insieme a Giuseppe Leoni (vocalist), Roberto Macheda (chitarre), Francesco Sgrò (basso) e Carmelo Pennestrì (batteria) si farà quindi, un incredibile viaggio nel mondo della musica ma anche tra i ricordi della dolcissima Francesca che ha creduto sin dall’inizio in questa passione, la musica, e nell’impegno concreto e quotidiano verso il nostro prossimo.