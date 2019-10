Reggio Calabria – Mercoledì l’evento conclusivo di “Atam for Hospice”

Si terrà mercoledì 9 ottobre alle ore 10.45 l’evento conclusivo di “ATAM for Hospice”.



Iniziativa avviatasi lo scorso 16 settembre con il concerto organizzato da ATAM, in collaborazione con l’Accademia del Tempo Libero – in occasione delle manifestazioni civili delle festività Mariane – e conclusasi in questi giorni con la racconta volontaria di fondi da parte dei dipendenti di ATAM.

Sarà presente il dott. Vincenzo Trapani Lombardo, Presidente della Fondazione della Fondazione “Hospice Via delle Stelle”, ed i referenti istituzionali.