Reggio Calabria – Martedì a Palazzo Campanella convegno su imprenditoria

“Yes I start-up Calabria: un modello per la promozione dell’imprenditorialità-. Esperienze e riflessioni a confronto a distanza di un anno dalla sottoscrizione dell’accordo istituzionale tra la Regione Calabria e l’Ente nazionale microcredito”.

E’ questo il tema del convegno in programma martedì prossimo, 22 ottobre, con inizio alle ore 9,30 all’Auditorium Nicola Calipari di Palazzo Campanella.

L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio regionale della Calabria e moderata dal portavoce del presidente del Consiglio Giampaolo Latella, prevede più finestre di approfondimento. Sul “modello yes I start up Calabria”, porgeranno i saluti istituzionali Silvia Bombino (Selfiemploment Invitalia); Antonello Rispoli (Ente nazionale mediocredito), Annarita Lazzarini (responsabile attuazione Garanzia Giovani-Regione Calabria). Dopo la proiezione di video e testimonianze di giovani che hanno fatto impresa, l’assessore regionale al lavoro Angela Robbe, Giancarlo Proietto, in rappresentanza dell’Ente nazionale microcredito e il presidente del Consiglio Nicola Irto tratteranno il tema “Siamo sulla strada giusta” relativamente al sottoscritto accodo tra la Regione e l’Ente nazionale microcredito.