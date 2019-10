Reggio Calabria, Marra (M.A.P.): “A Sala di Mosorrofa é emergenza rifiuti”

Continua l’ emergenza rifiuti in città ma in periferia dove non esiste il porta a porta la raccolta dei rifiuti con il sistema tradizionale va a rilento; non si capisce perché non sono stati rimpiazzati i circa 20 cassonetti bruciati qualche mese fa’ in due postazioni tra Sala e Mosorrofa. Ovviamente i cassonetti si riempono subito e poi l’ Avr ha difficoltà per la raccolta e serve l’ intervento di ruspe e camion che grava sulle spese dei cittadini.

Questa notte sicuramente qualcuno stanco della situazione e del rischio igienico-sanitario ha pensato di buttare i cassonetti in mezzo alla strada e ridurla a una piccola corsia.

Tutto questo non fa’ che peggiorare la situazione e blocca la circolazione stradale in quanto è costante il passaggio di mezzi pesanti e autobus.

Che l’ amministrazione comunale intervenga subito, i cittadini sono stanchi.

Il Presidente del M.A.P.

Dr. Pietro Marra