Reggio Calabria – La XIV edizione del “Salone dell’Orientamento”

Si terrà a Reggio Calabria, dal 12 al 14 novembre, la XIV edizione della rassegna nazionale “Salone dell’Orientamento”, un importante evento sui temi della Formazione, dell’Orientamento, del Lavoro e delle Opportunità dall’Europa. Anche questa edizione, curata dalla CISMe società cooperativa aderente a Legacoop, si svolgerà a Reggio Calabria presso il Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria .

“Il “Salone dell’Orientamento” è un prestigioso evento, frutto di esperienza ultra decennale, che nasce da una accurata e minuziosa attività di sensibilizzazione svolta dall’Ente organizzativo e dagli Enti Promotori, è un’occasione molto partecipata a livello territoriale e riscuote un altissimo apprezzamento anche da parte dell’opinione pubblica – afferma il presidente di Legacoop Calabria, Lorenzo Sibio -. Nel panorama dei saloni dedicati al mondo della scuola e del lavoro, il “Salone dell’Orientamento” si contraddistingue da sempre, oltre che per la considerevole area espositiva, anche per la ricca proposta di appuntamenti orientativi e culturali di alto livello: convegni, tavole rotonde e workshop, aderiti e condotti da un nutrito numero di importanti relatori ed esperti che rappresentano il mondo universitario e quello professionale. Infatti, la sessione dedicata al Professional Day curata in collaborazione con la Camera di Commercio è strutturata da incontri con imprenditori e professionisti che offrono anche l’opportunità di sostenere colloqui per la ricerca del lavoro. Particolarmente interessante – spiega ancora – sarà l’incontro informativo in calendario per giorno 13 novembre tra giovani e imprese sulle nuove forme di agevolazione previste da Invitalia. Una opportunità preziosa per le nostre cooperative che auspichiamo siano presenti”.