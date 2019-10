Reggio Calabria – Klaus Davi lancia la serie “Archi, dove è lo Stato?”

E’ on line la prima puntata della serie web “Archi dove è lo Stato” curata da Klaus Davi. Il corto racconta la prima notte trascorsa dal giornalista nel celebre quartiere ‘difficile’ di Reggio Calabria . Il giornalista, in arrivo in auto da Roma, attraversa i rioni della zona nord della città dello Stretto.

Sono le 24 , non è tardissimo, ma il clima è già da coprifuoco. Strade completamente deserte in un’atmosfera quasi metafisica a tratti inquietante ma anche suggestiva . Alla prima puntata ne seguiranno altre dieci . Volta per volta racconteranno la vita del giornalista ad Archi , zona dove ha scelto di vivere nei giorni in cui si troverà in Calabria per espletare impegni professionali o amministrativi.