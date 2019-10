Reggio Calabria – Il Salotto dei Poeti presso la Fattoria Urbana ospita Francesca De Carolis

Giovedì 10 ottobre ore 18.30 Il Salotto dei Poeti presso la Fattoria Urbana di Catona (RC) in via Vallelunga, ospita la presentazione di due libri, voci di chi si trova a scontare “Fine pena : mai”.

Il dr. Antonino Santisi, capitano del Salotto, come sempre sottolinea “la Libertà di pensiero che contraddistingue tutte le serate, dando voce anche a chi è meno conosciuto e spesso vive all’ombra della società”.



Il Salotto è la voce degli uomini perché solo riuscendo a confrontarsi, dialogare ed anche dibattere si riesce ad esprimere sensazioni ed emozioni.

Ospiti della serata la curatrice dei due libri Francesca De Carolis; Sandra Berardi presidente dell’ associazione Yarahira onlus; l’ avvocato Gianpiera Nocera ed il garante dei diritti delle persone detenute avv. Agostino Siviglia.