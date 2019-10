Reggio Calabria – Il Museo diocesano aderisce a Famiglie al Museo

Domenica 13 ottobre h 16-20 il Museo diocesano di Reggio Calabria aderisce per il settimo anno consecutivo alla manifestazione nazionale Famiglie al Museo. Si tratta di una ‘giornata nazionale’ in cui i bambini e le loro famiglie potranno visitare i musei in modo speciale, fruendo di visite didattiche, giochi a tema e attività speciali pensate appositamente per l’occasione.

Il tema di FaMu 2019 sarà “C’era una volta al Museo”, la strategia didattica scelta quella dello storytelling come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale.

Domenica 13 ottobre h 16-20 il Museo diocesano proporrà ai bambini e alle loro famiglie un’attività didattica da condividere, “C’era una volta il Museo diocesano”: narrazioni speciali animeranno le opere d’arte meno note, ma non meno preziose, esposte in Museo, affascinando grandi e piccini.

Consapevoli che l’Arte abbia tante storie da raccontare a chi sappia porsi in ascolto, gli educatori museali narreranno, attraverso le parole, la modulazione della voce e la gestualità, storie appassionanti associate alle opere d’arte, contribuendo a fissare nella memoria le informazioni relative alle stesse e ad associarle ad un’esperienza positiva.

Ingresso e attività gratuiti per i bambini.

Info al n. 3387554386.