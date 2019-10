Reggio Calabria – Il Dipartimento di Agraria presente a SMAU 2019

Il 24 ottobre alle 13.30, all’interno dello spazio evento SMAU LIVE SHOW dedicato all’AGRIFOOD, organizzato da SMAU 2019 una delle maggiori fiere internazionale sull’innovazione, si terrà una importante tavola rotonda dal titolo: “Agricoltura 4.0: smart farm, nuove tecnologie ed ecosostenibilità”

L’evento, vedrà come partecipe anche il Dipartimento di Agraria della Mediterranea di Reggio Calabria con la presenza tra i relatori del prof. Francesco Barreca coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari, si parlerà di un innovativo sistema di isolamento termico, per mantenere costante e controllata la temperatura nei locali di stoccaggio dell’olio extravergine d’oliva nato grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Agraria, associazioni di produttori di olio regionali e aziende di produzione di materiali costruttivi speciali nazionali e internazionali.

L’evento sarà trasmesso in streaming su Triwu.it.

Per ulteriori informazioni vedi link

Link: https://www.smau.it/milano19/schedules/agricoltura-40-smart-farm-nuove-tecnologie-ed-ecosostenibilita/