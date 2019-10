Reggio Calabria – Il Cis della Calabria presenta il libro di Pasquale Triulcio

Lunedì 14 Ottobre 2019, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori presenta il libro “Massimiliano Maria Kolbe. Martire di Auschwitz” di Pasquale Triulcio, edizione Disoblio. Intervengono: Vincenzo Schirripa, docente presso ISSR-RC e Università di Roma LUMSA e Simona Stillitano, segretaria GRIS – Gruppo di Ricerca e informazione Socio – Religiosa. Coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Sarà presente l’autore Padre Pasquale Triulcio,direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, componente Comitato Scientifico CIS.L’opera richiama l’attenzione sull’attualità della straordinaria vita di padre Massimiliano Maria Kolbe e della sua instancabile operosità, umana e religiosa, a cavallo tra la Prima e la Seconda guerra mondiale. Ripercorrendone le tappe cruciali – la vocazione giovanile, gli studi filosofici e teologici, la fondazione della “Milizia”, de “Il Cavaliere” e della “Città dell’Immacolata”, ma anche i viaggi in Occidente e in Oriente, la deportazione, la passione e il martirio sperimentati ad Auschwitz, Pasquale Triulcio esalta la fede, la carità, la speranza e tutte le altre peculiarità spirituali e pratiche di uno dei più significativi Santi e Martiri del Novecento. Pasquale Triulcio è sacerdote appartenente alla Fraternità “Piccoli Fratelli e Sorelle di Maria Immacolata”. Ha conseguito il Dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana con specializzazione in Storia Contemporanea. È stato docente di Storia presso licei e, attualmente, oltre ad essere condirettore del locale Archivio Diocesano è docente di Storia della Chiesa presso l’Istituto di Scienze Religiose, lo Studio Teologico del Seminario “Pio XI”, lo Studio Teologico del Seminario “S. Pio X” di Catanzaro. Autore di vari contributi inerenti la storia civile ed ecclesiastica, ha pubblicato: “Un Paese da fare”“Il cantiere dell’Unità” (Aracne, 2011), “Il cardinale Luigi Tripepi. Un interprete dei tempi nuovi” (Leonida, 2015),oltre a numerosi studi sulla Storia della Chiesa.