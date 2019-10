Reggio Calabria – Firma copie del fotoromanzo di Valeria Vedovatti

Valeria Vedovatti è una delle influencer più giovani e allo stesso tempo più seguite del web. Su Youtube vanta 343 mila iscritti, che si è guadagnata poco a poco, video dopo video, dal. Valeria, infatti, ha appena festeggiato il suo terzo anno sul tubo. Il suo primo video, dal titolo Chi sono?!, risale al 12 luglio 2017, ed è una semplice presentazione dei suoi interessi e delle sue passioni. Di lei si apprende che ama molto l’estate e che possiede un gatto che talvolta compare nei suoi. Nel dicembre 2017 inaugura i vlogmas, pubblicati dal 1° al 25 del mese in occasione delle festività natalizie. Un anno più tardi cambia il nome in ““, a indicare il tentativo di personalizzare la serie. In breve tempo raggiunge quota 25 mila iscritti, traguardo che festeggia con uno speciale “I call you” (il format in cui lo youtuber di turno chiama al telefono i propri fan).