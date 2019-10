Reggio Calabria – Confcommercio presenta il Workshop con Sergio Borra “Un cliente per sempre”

Dopo il grande entusiasmo suscitato dall’evento sulla Leadership eccellente del 3 giugno scorso che ha visto la partecipazione di oltre 90 imprenditori, continua la formazione imprenditoriale d’eccellenza targata Confcommercio ed Ente Bilaterale.

La seconda tappa del percorso appositamente studiato da Confcommercio con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria per accrescere a 360° le competenze aziendali ed implementare la qualità dei servizi alla clientela è fissata per il 28 ottobre con il Workshop UN CLIENTE PER SEMPRE.

È il Presidente Gaetano Matà a presentare il nuovo appuntamento che, alla luce delle adesioni già pervenute aquasi un mese dalla data del workshop, si preannuncia un successo. “Avremo l’onore ed il piacere di avere nuovamente con noi Sergio BORRA — Ceo di Dale Carnegie Italia, business trainer tra i più conosciuti ed apprezzati nel panorama nazionale, per mantenere l’impegno assunto con i nostri soci in occasione del primo seminario del 3 giugno: andare oltre il singolo corso, l’evento spot, per costruire, invece, un reale percorso di crescita per l’imprenditore, per l’intero organico aziendale e per la stessa Confcommercio. Per dare concretezza ad un progetto di miglioramento intenso ed emotivamente coinvolgente- continua Matà – abbiamo puntato nuovamente su Sergio Borra che rappresenta il meglio che il “mercato” della formazione imprenditoriale possa offrire convinti che le nostre Aziende abbiano il diritto di puntare al massimo e di ricevere una formazione esclusiva e di qualità”.

Un’impresa che voglia rimanere competitiva ha bisogno di personale che sappia affrontare le sfide che l’evoluzione culturale e la società attuale pongono. Il personale addetto ai rapporti con la clientela deve interpretare un ruolo che è “presenza”: deve essere parte dell’Azienda, deve esserci, interloquire, dialogare con il cliente, interpretare i bisogni e le domande, fare proposte, mediare i conflitti, promuovere un approccio costruttivo alla vendita del prodotto che, a ragione, deve essere intesa dall’operatoree fatta percepire al Cliente come una vera e propria esperienza.

“Questo appuntamento – conclude Matà – è stato progettato proprio nella direzione di realizzare un realecoinvolgimento del personale e, dunque,con l’obiettivo di creare valore nel negozioche potrà girare bene solo laddove tutte le componenti vivano e percepiscano responsabilmente il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale”.

L’appuntamento con il Workshop UN CLIENTE PER SEMPRE e con Sergio Borra è per il 28 ottobre / Palazzo Alvaro / Reggio Calabria

Iscrizione obbligatoria entro il 10 ottobre. Segreteria Organizzativa: Confcommercio Reggio Calabria Via Zecca, 7 – tel. 0965.330853 – mail. reggiocalabria@confcommercio.it