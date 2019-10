Reggio Calabria – Associazione di sole donne svolge attività di manutenzione stradale

Un’associazione costituita da sole donne ha svolto una serie di attività importanti per il territorio.

L’Associazione “Pantere Verdi”, per conto del Comune di Samo, ha aderito ad un progetto sperimentale eseguendo attività di manutenzione sulla Strada SP 69 di Samo.

Nei giorni scorsi, infatti, il Consigliere Metropolitano con delega alla Viabilità Demetrio Marino ed i tecnici della Città Metropolitana – Settore Viabilità si sono recati sul territorio della Locride per analizzare e verificare con le Amministrazioni Comunali di Samo e Caraffa del Bianco le criticità e le soluzioni da adottare per le strade di competenza metropolitana.

“Desidero fare un plauso all’Associazione “Pantere Verdi” ed alla Presidente Antonella Bonfà per l’ottima riuscita dei lavori di manutenzione sul tratto stradale della SP 69 di Samo – ha affermato il consigliere Marino.

È necessario fare una premessa: Abbiamo dato il via ad un progetto sperimentale che ha previsto di decentrare alcuni servizi ai Comuni.

Parliamo di interventi di sfalcio, la pulizia delle cunette e non solo, attività che sembrano paradossalmente più semplici ma che sono fondamentali per la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

Questa forma di decentramento, nata e maturata durante le riunioni con i sindaci di tutte le aree della Città Metropolitana ha fatto registrare riscontri partecipati e positivi.

Hanno aderito, fino ad oggi, il cinquanta per cento dei comuni dell’area della Città Metropolitana.

Attraverso percorsi consentiti dalla legge si sta intervenendo, dunque, su percorsi di competenza provinciale.

La nota da evidenziare arriva dal Comune di Samo.

La Strada SP 69 ha subito intervento importante di pulizia, bonifica e messa in sicurezza eseguita grazie all’impegno dell’Associazione “Pantere Verdi”.

Il risultato finale è inequivocabilmente lodevole.

Insieme al sindaco di Caraffa del Bianco, Stefano Marrapodi ed al Sindaco di Samo Giovambattista Bruzzaniti, abbiamo svolto, inoltre, ulteriori sopralluoghi riguardanti altri percorsi di collegamento”.

L’occasione è stata propizia, inoltre, per fare il punto della situazione rispetto alle attività di decentramento concluse con i Comuni dell’area metropolitana.

All’incontro conclusivo dei lavori erano presenti il sindaco di Samo Giovanbattista Bruzzaniti, il dirigente della Città Metropolitana Lorenzo Benestare e la Presidente dell’Associazione “Pantere Verdi” Antonella Bonfà.