Reggio Calabria – Assicurazioni non rinnovate e revisioni scadute, arrivano le sanzioni

Stretta della Polizia Municipale contro i trasgressori al codice della Strada. Nel pomeriggio di venerdì, numerosi sono stati i controlli, così come le sanzioni elevate, i sequestri di mezzi eseguiti e le patenti ritirate.

I controlli hanno consentito di accertare che molti autoveicoli continuavano a circolare nonostante le revisioni scadute da anni e le assicurazioni non rinnovate.

Oltre 55 sanzioni al codice della strada. Questo il bilancio dei sevizi di controllo svolti coi dispositivi targa system.

Il personale agli ordine dell’istruttore Garofano ha elevato 28 verbali per mancata revisione, 8 per mancata copertura assicurativa, ed altri venti per varie violazioni. Sequestrati 8 autoveicoli e due ciclomotori, due caschi non omologati. Una patente è stata ritirata perché scaduta di validità.

“I servizi – spiegano il Comandante del Corpo Zucco e l’assessore al ramo Zimbalatti – si inquadrano nel dispositivo di potenziamento delle attività concordato in sede prefettizia con i vertici delle forze di polizia provinciali”. Le attività continueranno anche nei pressi degli istituti scolastici ove si registrano soste selvagge che saranno perseguite proiettando in strada ogni necessario ed adeguato dispositivo operativo.