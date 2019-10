Reggina, Klaus Davi: “Gallo? Goliardata di pessimo pusto, mi sono vergognato per lui…”

«La Calabria non ha veramente bisogno di certi testimonial e il tifo calabrese poco ci azzecca con certe pseudo goliardate di pessimo gusto. Un gesto simile fa solo dei danni di immagine e quando la sua penosa foto è circolata sui network nazionali mi sono vergognato per lui».

Lo ha dichiarato Klaus Davi, imprenditore della comunicazione e assessore al comune di San Luca (RC), in merito alla foto scandalo del presidente della Reggina Luca Gallo in occasione del derby vinto col Catanzaro, in cui ha sfoggiato una maglietta con scritto “Lavati i pedi e va’ curcati” come sfottò verso gli avversari battuti. «Ieri sera, guardando il bel programma ‘Fuorigioco’ condotto egregiamente da Andrea Ripepi su Reggio Tv, ho visto che qualche collega lo difendeva. Tra me e me dicevo: ‘povera Calabria, povero sud. Di questi gesti non abbiamo proprio bisogno…’», ha concluso Davi.