Parco Nazione dell’Aspromonte: arriva un importante traguardo social

Nuovo importante traguardo per il Parco dell’Aspromonte: è il primo in Italia a ricevere la certificazione ufficiale di “profilo verificato” su Instagram.

Un riconoscimento che può essere considerato fuori dall’ordinario, se si mette in evidenza come, di fatto, quasi nessun altro ente omonimo sia riuscito a raggiungere l’obiettivo.

E’, infatti, necessario non solo dare contezza di essere la voce ufficiale dell’ente, ma anche avere un profilo che sia garanzia di contenuti di qualità. E, in questi anni, il Parco dell’Aspromonte, nell’ambito della sua strategia comunicativa, non ha mancato di investire tempo ed energie umane in progetti finalizzati alla promozione territoriale attraverso il marketing digitale e social.

Un lavoro svolto grazie al contributo coordinativo di Chiara Parisi, responsabile del Servizio Comunicazione del Parco dell’Aspromonte, e di Vincenzo Ielacqua, addetto stampa e social media manager.

Il profilo Instagram Parco dell’Aspromonte non ha uno storico particolarmente vissuto, se si considera il fatto che la pagina è stata creata solo lo scorso anno grazie alla collaborazione con il gruppo di Tripinyourshoes.

Questo, però, non ha precluso un grande successo per questi ultimi, autori del video social dei record che ha sfondato quota 100mila visualizzazioni in pochissimi giorni, grazie al loro supporto il parco riesce oggi ad essere insieme al Parco delle Alpi Liguri il primo Parco ad essere verificato su Instagram al di fuori degli Stati Uniti.