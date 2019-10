Palmi (RC), ex lavoratori dipendenti della Ra.di. srl: domani assemblea sindacale pubblica

Si terrà domani sera alle ore 17,00 nella sala del consiglio del Comune di Palmi, un’importante assemblea sindacale pubblica.

L’oggetto della discussione – che vedrà la partecipazione dei rappresentanti e dirigenti delle Categorie della Cgil, Filcams, Fp e Filctem – sarà il futuro degli ex lavoratori dipendenti della Ra.di. srl ora in Ammninistrazione Giudiziaria e la qualità dei servizi nel territorio con uno sguardo attento alla salvaguardia ed al rispetto dell’ambiente. Lo rene noto la Cgil Calabria.

“La Ra.di. srl operava nel territorio della Locride attraverso un impianto di stoccaggio dei rifiuti che agevolava il riciclo della plastica e di altri materiali; oltre che la trasformazione e la riconversione degli stessi.

Ora che è ferma da qualche anno si rischia di perdere un patrimonio importante, oltre che di allargare le maglie della disoccupazione e della povertà in un territorio particolarmente a rischio.

La CGIL vuole promuovere, oltre che il dialogo con i lavoratori e le Istituzioni, le interlocuzioni necessarie a far si che il mondo imprenditoriale si attivi per rilevare l’azienda e ridare, quindi, lavoro a chi non ce l’ha”.

All’assemblea prenderanno parte il Segretario Generale Cgil Calabria, Angelo Sposato ed il Segretario Nazionale CGIL, Emilio Miceli.