Magorno: ‘Reggio Calabria è una perla del Paese, ha bisogno di altro, non dei tir. Presto interrogazione’

“La decisione di portare l’attracco dei Tir a Reggio Calabria non tiene conto di quelle che sono le vere esigenze della città. È infatti inaccettabile che invece di tutelare i servizi aeroportuali e ferroviari si prediliga dare priorità a una situazione che non solo non serve alla città, ma arreca anche danni ambientali. Reggio Calabria è una perla del Paese, è la città del chilometro più bello d’Italia e dei Bronzi di Riace. Reggio Calabria ha bisogno di una serie di azioni volte alla sua valorizzazione turistica e quindi necessita di non essere isolata. Reggio Calabria non ha bisogno dei tir. Su questa vicenda presenterò un’interrogazione parlamentare”.

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno, sulla decisione del Ministero dell’Ambiente che ha dato parere positivo all’attracco dei tir al porto di Reggio Calabria