L’appello di Gioacchino Criaco: ‘Non mi lasciate solo’

Gioacchino Criaco è uno degli scrittori reggini più celebri. E’ nato ad Africo e tra le sue opere più famose c’è sicuramente “Anime nere”, un libro che si sforza di raccontare dal di dentro le dimensioni più difficili e complicate della regione.

Sul suo profilo Facebook ha pubblicato uno stato in cui chiede aiuto rispetto alla necessità di avere “penne” che descrivano, denuncino e raccontino la Calabria nelle sue sfaccettature più chiacchierate, ma paradossalmente poco conosciute.”

“Questo appello – ha scritto – è per me

non mi lasciate solo a scrivere, questa Calabria ha troppi problemi e troppi nemici interni a cui fa comodo tenere i mondi divisi fra bene e male, troppi nemici interni a cui conviene tenerci stupidamente e inutilmente divisi.