La scuola entra nel Parlamento europeo, Laura Ferrara (M5S) sorteggia i 5 istituti che andranno a Bruxelles

L’Itis “Milano” di Polistena, l’Iiss “F. Severi” di Gioia Tauro, l’Iis “Pizzini-Pisani” di Paola, il Liceo Classico “Campanella” di Reggio Calabria e l’Iis “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro questi i 5 istituti scolastici calabresi sorteggiati , in diretta streaming dall’eurodeputata Laura Ferrara che partiranno per Bruxelles.

L’eurodeputata del MoVimento 5 Stelle ha promosso anche quest’anno il bando “La scuola entra nel Parlamento europeo”, rivolto agli istituti di istruzione superiore secondaria della Calabria. L’iniziativa permetterà a 45 studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori ed a 10 docenti accompagnatori di conoscere più da vicino l’Istituzione europea.

La visita si svolgerà da domenica 8 dicembre 2019 ed ogni scuola sorteggiata dovrà ora individuare 9 studenti che beneficeranno di questa opportunità. Si è inteso inoltre sorteggiare anche due istituti di riserva, laddove fra le scuole beneficiarie ce ne fosse qualcuna impossibilitata a partecipare, e sono: l’Iis Itg e Iti di Vibo Valentia e l’Istituto professionale “Antonio Gabriele” di Tortora.

«Abbiamo inviato il bando all’ufficio scolastico regionale – spiega la Ferrara – che ha poi provveduto a diramarlo in tutti gli istituti calabresi e ne ho dato ampia promozione anche io stessa attraverso i miei canali social. I ragazzi – continua – comprenderanno meglio le funzioni e i poteri del Parlamento europeo. Sarà occasione per approfondire temi che riguardano le questioni internazionali e nazionali come immigrazione e legalità ed anche questioni calabresi ma che investono l’Istituzione comunitaria, quali ambiente e fondi europei. Gli studenti parteciperanno fra l’altro ad un gioco di ruolo e vestiranno i panni del parlamentare europeo».