Interpellanza del consigliere Giannetta su mancata accise agevolata diesel agricoltori reggini

Il Consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta, ha depositato una interpellanza per “investire il presidente Oliverio della paradossale questione che riguarda le accise agevolate per il gasolio agricolo, ovvero il carburante che viene utilizzato dagli agricoltori. E che rappresenta una voce di costo molto importante nella gestione finanziaria delle aziende agricole”.

“Il caldo africano della scorsa stagione – afferma Giannetta – è stato un inferno per l’agricoltura ed ha rischiato di mettere in ginocchio le produzioni, in particolare quelle vitivinicole. Per fare fronte a questa emergenza il dipartimento agricoltura della Regione Calabria, nel riconoscere lo stato di calamità di alcune zone, ha concesso – con il provvedimento 306877 del 5 settembre – l’aumento di carburante ad accise agevolata ai viticoltori ed altri produttori agricoli. Questo provvedimento, però, omette completamente l’area della Città metropolitana di Reggio Calabria. Incredibilmente, nonostante sia stata altrettanto colpita da temperature elevatissime con punte di 40 gradi, siccità e venti africani, sull’area di Reggio, che ricordiamolo, interessa ben 97 comuni, non c’è stata nessuna richiesta di riconoscimento di stato di calamità e,di conseguenza, non è stata concessa alcuna agevolazione. Come è possibile una dimenticanza così grave? Perché a Cosenza sì e a Reggio Calabria no?”