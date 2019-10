Infrastrutture, Vono (Iv): “Salvini attenziona la 106 solo dall’opposizione”

“È assurdo che per Salvini l’urgenza emerga adesso dalle barricate dell’opposizione. Quella delle infrastrutture è una questione importante per la Calabria, un obiettivo di sviluppo per cui mi sono sempre impegnata anche da semplice cittadina e che da subito ho portato all’attenzione del ministro alle infrastrutture, cercando propositivamente -ma senza riscontro- di coinvolgere i parlamentari di tutta la maggioranza del precedente governo.

Nell’incontro recentemente avuto in Senato con la ministra De Micheli ho discusso, da unica parlamentare calabrese presente, di un piano nazionale di trasporti per il Sud chiedendo anche particolare attenzione per il completamento e la messa in sicurezza di infrastrutture essenziali per lo sviluppo del territorio, tra cui proprio la SS106 che proprio per la questione del terzo megalotto da me trattata rientra come unica grande opera del meridione inserita nello sbloccacantieri. Con Italia viva quindi stiamo già lavorando insieme in questa direzione.” Cosi in una nota la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono.