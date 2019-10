Illuminiamo il futuro: presso l’Istituto Squillace-Green di Rosarno un incontro contro la povertà educativa

Si terrà il prossimo 21 Ottobre alle ore 10.00 un incontro sul tema della povertà educativa. L’incontro, organizzato dalla Cooperativa Hermes 4.0 in collaborazione con il Comune di Rosarno e l’Istituto Scolastico Squillace Green, fa parte della campagna nazionale di Save the Children “Illuminiamo il futuro” dal 21 al 27 Ottobre 2019. Si tratta di una settimana di mobilitazione su tutto il territorio nazionale con giornate dedicate al contrasto della povertà educativa organizzate insieme alle realtà territoriali che quotidianamente sono in prima linea su questo tema.

In questo senso Federica Roccisano, Presidente della Hermes 4.0, e Caterina La Torre, Consigliera con delega alla Pubblica Istruzione del Comune di Rosarno, hanno inteso realizzare un incontro dedicato al tema con i giovanissimi allievi delle classi primarie e delle classi secondarie dell’Istituto Scolastico Squillace Green di Rosarno. Durante la mattinata i partecipanti saranno coinvolti in attività di educazione non formale, letture condivise e intermezzi musicali a cura di Francesco Loccisano e Fabio Macagnino. Parteciperà la garante per l’infanzia del Comune di Rosarno, Antonella Cacciola, e il dirigente scolastico Giuseppe Eburneo.