Il Consiglio Regionale dell’Ordine Psicologi Calabria accanto agli operatori dell’Hospice

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, che fattivamente ha contribuito e contribuisce a promuovere la crescita delle cure palliative nella nostra Regione, con l’istituzione di un Tavolo Tecnico sulle Cure Palliative tra gli psicologi degli Hospice presenti sull’intero territorio, ritenendo doveroso continuare a sostenere tutta l’equipe multidisciplinare dell’Hospice Via delle Stelle, fa appello alle Istituzioni preposte affinché agiscano al fine di preservare l’elevato livello assistenziale, fino ad oggi garantito, sia regime di ricovero che a domicilio, grazie al patrimonio professionale ed umano costituito da questa squadra di operatori socio sanitari ivi operante.

Ricordando a chi di competenza che le realtà virtuose vanno tutelate e valorizzate ed il servizio di cure palliative specialistiche garantito da un’equipe dedicata e appositamente formata, si schiera senza se e senza ma accanto agli operatori che, in questi 13 anni di servizio, hanno sempre operato con professionalità e competenza rappresentando un bene prezioso e per questo inalienabile per la comunità tutta.

Ordine Psicologi Calabria