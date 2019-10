Il 26 ottobre Linux Day 2019 a Reggio Calabria

Sabato 26 Ottobre dalle ore 15:30 presso la Sala ‘Monteleone’ di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà il LINUX DAY 2019, organizzato dall’Associazione bit01 con in testa il Presidente Francesco Ressa.

Dal 2001 il Linux Day è un’iniziativa con lo scopo di far conoscere ed approfondire Linux ed il software libero. Si compone di numerosi eventi locali, organizzati autonomamente da gruppi di appassionati nelle rispettive città, tutti nello stesso giorno. Talks, workshops, spazi per l’assistenza tecnica, gadgets, dibattiti e dimostrazioni pratiche, sono elementi caratterizzanti l’appuntamento.

L’Associazione bit01 è un gruppo di appassionati di Informatica, Elettronica, Videogames, Sicurezza Informatica, Mondo mobile, Domotica e tanto altro, con diversi obiettivi quali: divulgare la cultura informatica, Organizzare meeting, Corsi di formazione, Webinar, Sensibilizzazione sicurezza informatica nelle scuole, Tornei di Videogames, Recensire prodotti elettronici, Scrivere articoli informatici, Realizzare Game Play e Videogames.

Un evento quindi, il Linux Day, che grazie all’Associazione bit01, darà la possibilità agli appassionati del settore, ma anche ai semplici curiosi o neofiti di Reggio Calabria, della provincia e della Calabria intera, di aggiornarsi, conoscere, imparare e anche divertirsi.

L’appuntamento con il Linux Day 2019 è fissato per sabato 26 ottobre p.v., dalle ore 15:30, presso la sala Monteleone di Palazzo Campanella, sede del consiglio regionale della Calabria, in via Cardinale Portanova.

L’Associazione bit01