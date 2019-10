Grande successo per la Festa dei Nonni ad Ardore

Buona la prima. In una giornata incerta dal punto di vista meteorologico, la sede Anas zonale Ardore marina, rinnovata nel suo direttivo, si è presentata alla cittadinanza con la giornata “non ti scordar di me” dedicata ai nonni. Nella piazza concordia di Ardore Marina, con un apposito stand, i soci Anas hanno, assieme a nonni e nipoti ardoresi intervenuti, coltivato la piantina del “Non ti scordar di me”, che ogni coppia ha portato a casa come ricordo. Un modo originale ed affettuoso di farsi conoscere e di indicare ai cittadini le linee guida della sede locale: attenzione agli anziani, ai più piccoli ed ai più deboli.

Alla manifestazione hanno partecipato il presidente regionale Anas, Gianfranco Sorbara, il vice sindaco Alessandro Martelli e l’assessore comunale Tiziana Procopio. “Siamo un gruppo coeso e giovane, con un direttivo tutto al femminile, ma aperto a tutti i cittadini che vorranno aderire,” ha dichiarato la neo presidente Daniela Andrianò; “Una giornata diversa organizzata da un’associazione tra le più attive non solo ad Ardore, ma in tutta la Locride; complimenti ad Anas quindi ed a tutto il direttivo della sede locale”, ha dichiarato la dott.ssa Tiziana Procopio, assessore con delega alle politiche sociali; “Un ringraziamento all’associazione che nonostante le intemperie meteorologiche ha voluto fortemente questa giornata! Una giornata dedicata ai nonni, alla loro importanza, ai valori che solo loro sanno trasmettere! Un modo per ricordare quanto è inestimabile il loro patrimonio! Spesso ce ne dimentichiamo ma giornate come queste ci fanno capire anche che il sorriso di un nonno è un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze” ha infine dichiarato il vice sindaco Martelli, dopo aver portato i saluti del Sindaco Campisi.

Arrivederci quindi alla prossima manifestazione targata Anas, che presumibilmente sarà il “San Martino Ardorese” dove si punterà a mutuare il successo del Carnevale scorso.