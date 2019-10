Gerace, il 20 Ottobre la presentazione del libro di Ruggero Pegna “Il cacciatore di meduse”

Si svolgerà a Gerace, alle ore 16.30 di domenica 20 ottobre 2019, presso il Museo Civico sito in Piazza Tribuna la presentazione del libro di Ruggero Pegna “Il cacciatore di meduse” (Falco Editore) organizzata dall’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righenell’ambito del progetto “Natural-Mente Cultura”, realizzato con il contributo ed il patrocinio del Comune di Gerace.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Calabria Dietro Le Quinte“,

Interverranno: Giuseppe Pezzimenti, Sindaco di Gerace, Marisa Larosa e Luca Marturanodell’Ass. Cult. “Leggendo Tra Le Righe”, Ruggero Pegna, l’autore.

Il reading sarà a cura di Dario Zema.

L’evento si concluderà con unaperitivo per tutti i presenti.

IL LIBRO:«Quando imparerai a nuotare, ogni mattino dovrai cacciare almeno una medusa con le mani, poggiarla dolcemente sulla sabbia e pregare Dio affinché dia pace e ogni bene a te, alla nostra famiglia, agli uomini con la nostra stessa pelle e al mondo intero… Vedrai che, un giorno, anche tu incontrerai la tua splendida principessina e vivrai con lei, felice e contento, in un magnifico castello incantato, in cui si avvereranno tutti i suoi e i tuoi desideri!».È con questa leggenda, raccontata da nonno Jubba, e con tanti sogni in filigrana nel cuore, che il piccolo Tajil, bambino somalo originario di Chisimaio, partirà dal villaggio d’appartenenza, con mamma Halima e un piccolo Pinocchio nella borsa, per intraprendere la traversata della speranza alla volta dell’Italia a bordo di un barcone di fortuna in balia delle onde.Dopo varie vicissitudini e insieme ad altri migranti, Tajil e Halima approdano a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, e iniziano la nuova vita tra una panchina sotto il cielo terso di Sicilia e un angolo di garage impregnato dell’acre odore di benzina. Il piccolo cacciatore di meduse si districherà fra mille difficoltà in un viaggio attraverso posti sconosciuti e luoghi della memoria, a metà strada tra la cruda realtà quotidiana e il sogno di approdo a un’esistenza diversa.

Ruggero Pegna è promoter musicale, direttore artistico, produttore e autore.Nella realizzazione dei grandi eventi si occupa di vari aspetti, dall’ideazione alla scrittura,all’organizzazione e comunicazione. Socio-fondatore di Assomusica, è attualmente componente della Consulta per lo Spettacolo.I suoi eventi e i suoi scritti sono spesso dedicati a temi socio-umanitari e a campagne benefiche. Ha pubblicato diversi libri, spaziando dalla poesia al romanzo, alla satira.Tra i suoi libri ricordiamo “Miracolo d’amore” (Rubbettino ed), e “La pecora pazza” (Calabria Letteraria).Ha inoltre collaborato con diverse testate giornalistiche curando varie rubriche musicali e di satira.

IL PROGETTO:“Natural-Mente Cultura” giunto alla quinta edizione ha come obiettivo la realizzazione di vari eventi culturali attraverso i quali conoscere la storia, le tradizioni, la cultura e la natura del territorio. Ogni anno viene trattata una tematica diversa, questa edizione vedrà come protagonista Gerace e la sua identità.

Per ulteriori info: leggendotralerighe@hotmail.it – naturalmentecultura@gmail.com – tel. 3205512778