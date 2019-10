Frana a Bagnara, Dieni: «Lavori al via, promessa mantenuta»

«Tra qualche giorno inizieranno i lavori che, finalmente, metteranno fine all’isolamento della zona Santa Barbara di Pellegrina, nel Comune di Bagnara Calabra, dovuto al crollo di una frana, avvenuto nel gennaio 2018.

L’intervento consentirà inoltre la messa in sicurezza di uno dei tratti più critici della statale 18, particolarmente pericoloso soprattutto nei periodi invernali. Come aveva annunciato l’ex ministro delle Infrastrutture Toninelli, in risposta a una mia specifica interrogazione parlamentare, Anas ha consegnato i lavori alla ditta vincitrice dell’appalto, per il cui completamento è previsto un periodo di 150 giorni». È quanto afferma la portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«È una promessa mantenuta. Presto – continua la parlamentare – finiranno i disagi per i residenti e le aziende della zona. Ringrazio i cittadini che hanno sollecitato il mio intervento e tutte le istituzioni che hanno avuto un ruolo per la risoluzione della vicenda».

«Adesso – conclude la deputata –, è necessario che i lavori vengano completati nel più breve tempo possibile e che la zona torni a essere sicura per tutti i cittadini».