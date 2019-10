(FOTO) Reggio Calabria: degrado ed incuria a Piazza Rotonda

Riceviamo e pubblichiamo – Buongiorno, sono un abitante di via Reggio Campi e scrivo per segnalare la situazione di degrado che caratterizza da anni la piazza Rotonda, vicino la chiesa di San Paolo: il posto, potenzialmente splendido e con un panorama bellissimo, si distingue invece per sporcizia, lampioni distrutti e non funzionanti, aiuole usate come pattumiere e alberi vergognosamente abbandonati. Le foto a corredo sono imbarazzanti, spero che chi di competenza prenda dei provvedimenti immediati.