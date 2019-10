(FOTO) Reggio Calabria: a Santa Caterina inaugurata la nuova piazza Sant’Ambrogio

Grande festa a Santa Caterina per l’inaugurazione della nuova piazza Sant’Ambrogio. Al taglio del nastro, insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà, c’erano il Questore Maurizio Vallone, il vicesindaco Armando Neri, il vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro, molti assessori e numerosi consiglieri che compongono la maggioranza di Palazzo San Giorgio. L’opera, realizzata con i fondi dei Patti per il Sud, rientra nel programma “Quindici agorà per quindici quartieri” e rappresenta un concentrato di modernità e tradizione. Al parco giochi completamente rinnovato, si uniscono un campo da bocce ed un’area recintata riservata alle passeggiate dei cani. I nuovi arredi si compongono di panchine e tavolini futuristici e di un impianto di illuminazione dotato di sofisticate tecnologie per garantire risparmio energetico e tutela ambientale. Insomma, uno spazio pensato per ogni età e qualsiasi esigenza dei cittadini.

Un lavoro per nulla semplice, realizzato con la fatica e la dedizione facilmente riconoscibili dalle parole del sindaco Falcomatà: “Ricordo quando, al nostro insediamento, siamo stati costretti a chiudere le giostrine perché insicure e fatiscenti. Oggi, invece, è davvero meraviglioso poter vedere tanti bambini giocare in un luogo accogliente, sicuro, dove la spensieratezza e la gioia di vivere diventano ossigeno per i nostri polmoni. La piazza ospita un qualcosa di diverso, di insolito ed innovativo che consente alle famiglie di poterla vivere appieno. Il ringraziamento va ai tecnici del Comune, agli assessori Muraca e Neri che hanno gestito l’avvincente sfida dei “Patti per il Sud”, a tutti gli amministratori che ci accompagnano nel cammino verso un ritorno alla normalità”.

Un pensiero, Falcomatà, lo dedica al Questore Vallone che “non è voluto mancare a questo importante appuntamento” ed al vicesindaco metropolitano Mauro che “ha amato questo cantiere come forse nessun altro in città”. La dedica, poi, ad Enza e Iliano Sant’Ambrogio, “una coppia che ha contribuito a far crescere intere generazioni di bravi cittadini”. E la memoria corre anche a don Pino D’Agostino, “prete storico della parrocchia rionale, uomo mite, buono, puro, che per decenni ha curato le anime e confortato i fedeli del territorio”.

Benedetto da don Ernesto Malvi, nuovo parroco di Santa Caterina, il parco “Sant’Ambrogio” ha ufficialmente aperto le porte al quartiere che, finalmente, può tornare a riappropriarsi di un luogo del cuore. “Le piazze – ha concluso il sindaco – non sono solo luoghi di attraversamento, ma punto di incontro per la gente in cui crescere, conoscersi, diventare comunità”.