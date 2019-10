Fiamma Tricolore: “A Sbarre Centrali lavori di bitumazione a traffico aperto senza nessun controllo”

La nostra è da sempre una città in cui il rispetto della legge, il senso civico, il buonsenso in genere assumono un significato diverso da quello universalmente riconosciuto.

Negli ultimi anni tuttociò si è trasformato in anarchia totale a Reggio Calabria: nessun controllo, totale sprezzo di ogni normativa di sicurezza, buonsenso totalmente assente.

Dopo aver scritto nei mesi scorsi dello sventramento dell’arteria di Sbarre Centrali a meno di un anno dal suo completo rifacimento siamo di nuovo qui costretti a ritornare sull’argomento.

In questi giorni, e nel momento in cui scriviamo, la ditta incaricata sta procedendo al ripristino dell’asfalto.

Le scene a cui abbiamo assistito ieri sera e che stamattina sonoattualmente in corso sono totalmente surreali: a traffico totalmente aperto uomini e mezzi procedono senza alcuna segnalazione, senza alcun rispetto della sicurezza, in totale sprezzo della salute pubblica a raschiare il vecchio asfalto e nel giro di qualche ora rimettere il nuovo.

Nuvoloni di polvere invadono l’intera corsia stradale, le attività commerciali in orario di apertura, scarti di materiale inerte ricoprono i marciapiedi colpendo, durante la rimozione meccanica, autovetture e passanti.

Questa mattina insieme a un gruppo di commercianti abbiamo provveduto a spazzare e ripulire tratti di marciapiede lasciato in condizioni vergognose dopo il completamento dei lavori.

Scene da film tragicomico nel tardo pomeriggio di ieri con le autovetture che si facevano largo a fatica tra il catrame ancora fumante e i mezzi della ditta incaricata dei lavori, passanti costretti ad inalare le polveri e i gas prodotti.

Nelle foto che alleghiamo documentiamo tra l’altro la copertura totale di molti tombini e chissà la quantità di catrame finito nelle caditoie di raccolta dell’acqua piovana!

Certo, una città normale non solo non sarebbe costretta a tali scene ma vedrebbe qualcuno del comune ivi presente a controllare i lavori ed intervenire energicamente! Dirigenti, assessori, amici del calcetto: scegliete voi!

Passa tutto nella normalità più assoluta a Reggio Calabria: in una città in cui i dirigenti del comune si vendono per un carico di sabbia cosa dobbiamo ancora subire affinchè i cittadini si indignino? Veramente non riusciamo più a capacitarci di tutta questa apatia.

Dal canto nostro continueremo a denunciare, a segnalare, a protestare fino a quando qualcosa finalmente cambierà e se ciò non avverrà potremo almeno essere fieri di avere la coscienza pulita.

Giuseppe Minnella

Ufficio Stampa Fiamma Tricolore

Federazione di Reggio Calabria