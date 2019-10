Ex percettori mobilità in deroga: pubblicati nuovi bandi

La Regione Calabria a conclusione del percorso amministrativo e di concertazione con le Parti sociali, fortemente sostenuto dall’Assessore al Lavoro Angela Robbe e dal Presidente Mario Oliverio, ha approvato con Decreto n. 12824 del 18 ottobre 2019 due nuovi Avvisi rivolti rispettivamente agli Enti pubblici ed ai Soggetti privati del territorio.

Gli Avvisi hanno come obiettivo quello di dare continuità alla positiva esperienza dell’utilizzo dei soggetti provenienti dal bacino degli ex percettori di mobilità in deroga che, attraverso lo strumento dei tirocini formativi svolti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, hanno avuto l’opportunità di fornire un valido supporto nell’erogazione di servizi di utilità collettiva, in un contesto quale è quello calabrese che vede gli Enti locali versare in una situazione di difficoltà oggettiva, dovuta alla carenza di risorse umane.

Gli Avvisi sono stati realizzati dal competente Settore del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali guidato dal Dirigente Generale Roberto Cosentino con l’assistenza tecnica degli esperti di ANPAL Servizi SpA. Per la loro attuazione è previsto, inoltre, il coinvolgimento diretto della rete regionale dei Centri per l’Impiego, presidi territoriali delle politiche del lavoro in grado di garantire la prossimità anche nella fase di gestione amministrativa dei percorsi, e fondamentali per supportare al meglio i soggetti ospitanti pubblici e privati beneficiari.

I nuovi bandi danno attuazione ai tirocini di inclusione sociale, che la Regione Calabria ha recentemente recepito approvando le Linee guida regionali. Attraverso tale strumento di politica attiva del lavoro si intende favorire l’attivazione di percorsi finalizzati a contrastare la disoccupazione di lunga durata, supportando il potenziamento dei servizi di utilità collettiva erogati dalle pubbliche amministrazioni ed al contempo fornire un sostegno al reddito ai destinatari dell’Avviso.

Un investimento importante che la Regione Calabria sostiene attraverso la messa a disposizione di 28.000.000 di Euro provenienti per oltre l’80% da risorse proprie a valere sulla dotazione finanziaria prevista dal Programma di Azione e Coesione (PAC 2014-2020) e per la restante parte, attraverso l’utilizzo di risorse ministeriali assegnate a conclusione delle operazioni di quantificazione dei residui finanziari disponibili per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga. L’utilizzo di tali fondi residui è stato altresì possibile grazie ad un importante lavoro di allineamento della Banca dati percettori, in costante collaborazione con gli uffici INPS della Direzione Regionale Calabria, con la quale è in fase di sottoscrizione un’apposita convenzione che permetterà l’erogazione diretta delle indennità ai tirocinanti.

Gli Enti pubblici ed i soggetti privati potranno aderire alle rispettive manifestazioni di interesse, trasmettendo le domande di partecipazione alla Regione Calabria, a partire dal 21 ottobre e fino al 5 novembre 2019