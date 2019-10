Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, approvato il bilancio previsionale

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, guidato dal Vice Presidente Domenico Creazzo, ha approvato nel corso dell’ultima seduta il bilancio previsionale dell’Ente per il 2020, documento contabile indispensabile per la gestione dell’Area Protetta e la pianificazione di tutte le attività di monitoraggio, tutela e promozione e per la definizione degli investimenti da sostenere.

Il Consiglio ha inoltre approvato l’adesione al Bando regionale dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, grazie al quale potranno essere predisposti interventi di pianificazione dei siti fuori dall’Area Protetta affidati alla gestione dell’Ente Parco da parte della Regione Calabria.

“Ancora una volta approviamo il Bilancio di previsione in tempi utili per programmare le attività necessarie alla gestione dell’Area Protetta, garantendo operatività amministrativa all’Ente – ha dichiarato il Vice Presidente Domenico Creazzo – Siamo impegnati in numerosi progetti di salvaguardia della biodiversità che ci vedono protagonisti a livello Nazionale, nella consapevolezza che tutelando il nostro territorio potremo rafforzare anche le nostre iniziative per la valorizzazione naturalistica, paesaggistica e culturale dell’Aspromonte”.