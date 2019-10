Emezioni, Cirielli a Reggio Calabria: “Presto il nome del candidato presidente del centrodestra”

“Il Piano per il Sud? Solo fumo negli occhi dei calabresi e di tutti i meridionali. Solo abbassando le tasse si crea occupazione”. Così il Questore della Camera e commissario provinciale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli a margine del convegno “Infrastrutture e turismo decisivo per lo sviluppo della Provincia di Reggio Calabria” organizzato dal partito nel capoluogo di regione. “Questa terra, come tutto il Sud, ha bisogno di strade, ponti, viadotti, di grandi infrastrutture moderne ed efficienti a cominciare dall’aeroporto di Reggio Calabria che necessita di un intervento straordinario da parte del Governo Nazionale; è fondamentale, poi, abbassare le tasse per i cittadini iniziando dalle attività imprenditoriali: solo così – spiega Cirielli – commercianti e imprenditori possono essere messi nelle condizioni di creare nuovi posti di lavoro, altro che il reddito di cittadinanza del M5S. E, infine, bisogna mettere in campo gli strumenti giusti per valorizzare le tante bellezze storiche, culturali e naturali che quì al Sud abbiamo e che in tanti ci invidiano. Meno tasse, più infrastrutture e più turismo: con questa ricetta può partire davvero il rilancio anche di questa regione”. Quanto alla candidatura del centrodestra per la presidenza della Regione Calabria, Cirielli dice: “In settimana dovrebbe esserci l’incontro tra i leader della coalizione per trovare la quadra. I nomi in campo sono tanti e tutti autorevoli. Fratelli d’Italia è pronta alla sfida e a dialogare con gli alleati sulla base di un programma condiviso”.