Dai Reali di Dubai alla Parigi Fashion Week. Il designer Fata icona dell’arte sulla testa

Dopo il lancio della new collection ROYALTY dai Reali di Dubai e a Milano Fashion Week, il Creative Director dell’Head Sculpture Designer, Giuseppe Fata, ha presentato alla Parigi Fashion Week IMPERIAL un tributo al kaiser della moda Karl Lagerfeld.

In occasione del Sammet International della Moda organizzato da DK Ambassador per promuovere i valori della pace e dell’accoglienza attraverso i talenti della moda di tutto il mondo.

Giuseppe Fata considerato “Il genio dell’arte sulla testa” dalla Haute Couture di Parigi e da le più prestigiose passarelle di tutto il mondo è di fatto (ri)conosciuto come il creatore dell’Head Sculpture Design. Una forma d’arte unica al mondo applicata e trasformata, dal pensiero creativo dell’artista, che plasma, rendendolo materico, un concetto di testa elegantissima, intesa come centro pulsante della vitalità dell’uomo.

L’Head Sculpture Designer dal titolo IMPÉRIAL scrive un altro capitolo del suo cammino nelle creazioni fatte ad arte. Confermando e riaffermando la sua forte identità legata: Eleganza, gusto e raffinatezza. Fata rende così omaggio ancora una volta ai grandi nomi della moda di cui ha avuto l’onore di conoscere e lavorare in passato con il Lagerfeld per le sfilate di Fendi.

L’ispirazione dell Head Sculpture Design su Karl Lagerfeld e per celebrare un grande della moda internazionale, uomo e genio universale che ha saputo tramandare attraverso la sua arte i suoi disegni e il suo estro creativo l’idea di un continuo pensiero evolutivo alla modernità e trasmettendolo alle generazioni future.

Il copricapo è così studiato e realizzato con cura dalle sapienti mani di Giuseppe Fata, che con precisione e assoluta meticolosità dimostra a ogni nuova creazione, di saper sapientemente mixare raffinatezza di design e tecniche innovative. Una celebrazione assoluta del “Fatto a Mano”, rigorosamente Made in Italy.

Nella Testa Scultura sono riportate nelle sue forme alcuni dettagli che hanno segnato Karl nella sua vita di stilista e artista ma soprattutto il pensiero geniale del Kaiser della moda. Le mani simbolo di realizzare e creare, il volto avvolto nel mistero di quell’uomo dal carisma forte e penetrante, le teste che riportano una chiava geometrica e contemporanea su un capo contemplando la sua maestosità di indiscusso imperatore della moda .

Afferma Fata: la testa fa l’arte, perché il capo è l’arte dinamica dei nostri pensieri

L’arte e il pensiero di un artista intramontabile racchiusi nella nuova Head Sculpture Design tribute dal nome IMPÉRIAL l’imperatore dello stile e dell’estro creativo nel mondo.

Per l’opera tribute a Karl Lagerfeld, Giuseppe Fata si è avvalso la speciale collaborazione dello storico Modellista della maison FENDI Nino Masso.

Special Ambassador: La Contessa Lady Joséphine d’Angelo Wellesley.

Testimonial della new collection Head Sculpture, le modelle di Top Fashion Model 2019 della Carmen Martorana Eventi.

Collaborazione tecnica e relazioni con Parigi Francesco Petruzzelli, gli scatti d’autore sono a cura del fotografo Massimo Ruvio.

“E’ un piacere lavorare dove la cultura dell’alta moda è nata – afferma il noto designer Fata – Conduco la mia vita professionale e artistica al fine di promuovere sempre il Made in Italy e sostenere le nuove generazioni di creativi in Italia e all’estero”.