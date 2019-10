Chiusura strada San Roberto-Fiumara, Vizzari: “Nessuna partecipazione ad incontri su viabilità”

In seguito alla decisione presa dal Comune di Fiumara e dal Sindaco Vincenzo Pensabene di chiudere l’accesso alla strada a scorrimento veloce che giunge a San Roberto, attraverso l’ordinanza che blocca la circolazione lungo le vie Torrente San Nicola e 28 Ottobre, e dopo l’invito ricevuto a partecipare ad un incontro che si terrà domani sul tema della viabilità, la neo costituita associazione socio-politica CambiaMenti, per voce del suo rappresentante Roberto Vizzari, già sindaco di San Roberto, precisa quanto segue:

“Pur apprezzando il tentativo fatto dal prof. Antonino Micari – si legge in una nota -, che ha inteso promuovere un incontro per domani con l’Amministrazione Comunale di Fiumara sul tema della viabilità, informiamo che nessun membro della nostra neo costituita associazione CambiaMenti sarà presente all’incontro e che non è nostra intenzione al momento sederci ad alcun tavolo di confronto, almeno fino a quando questi blocchi (anche di tipo ideologico) inutili e dannosi non verranno rimossi .

Siamo, invece, al lavoro già da stamattina, per fare in modo che venga ripristinata al più presto la viabilità lungo la strada a scorrimento veloce, ed auspichiamo che questo possa avvenire quanto prima, così come ci auguriamo che si possa tornare ad instaurare un dialogo che, negli anni, è sempre stato efficace e proficuo nell’interesse dei cittadini di entrambe le comunità”.