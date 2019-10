Caulonia: Poste Italiane festeggia il centocinquesimo compleanno di Maria Murdocco

Quella di Poste Italiane è una storia di oltre 150 anni trascorsi tra innovazione tecnologica e rinnovamento nell’offerta di servizi, ma anche una storia ricca di tradizione, di relazioni e aneddoti curiosi che ogni giorno avvengono nei 12.800 Uffici Postali del territorio nazionale.

Tra queste c’è la storia di Maria Murdocco, pensionata di Caulonia, che ha compiuto 105 anni e ha scelto di condividere questo importante traguardo della sua vita accogliendo l’invito di Poste Italiane a festeggiare il compleanno nell’Ufficio Postale di via Niutta, che frequenta ormai da decenni. Come spesso accade, non solo nei piccoli centri, tra i dipendenti e il cliente si instaura un rapporto speciale di affetto, amicizia e fiducia.

Accolta dall’affetto del personale della sede, dalla direttrice dell’ufficio postale di Caulonia, Claudia Arcorace e dal sindaco della cittadina Caterina Belcastro, la signora Maria ha tagliato una torta offerta da Poste italiane e brindato insieme a parenti e conoscenti per questa data speciale.