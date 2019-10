Camera di commercio di Reggio Calabria: pubblicati gli avvisi di mobilità volontaria esterna per l’assunzione di personale

La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha pubblicato nei giorni scorsi due avvisi di mobilità volontaria esterna per assumere complessivamente n. 4 dipendenti da destinare ad attività amministrative e promozionali.

Le nuove funzioni attribuite alle Camere di commercio a seguito del processo di riforma che ha interessato il sistema camerale e, al contempo, la progressiva riduzione del personale dovuta ai pensionamenti hanno determinato la necessità di attivare l’iter della mobilità esterna.

Come dichiarato dal Presidente della Camera, AntoninoTramontana,“l’assunzione di ulteriori unità da affiancare al personale già in servizio ci consentirà non solo di rispondere in maniera ancora più efficace, efficiente e tempestiva alle esigenze degli utenti e delle imprese, ma soprattutto di realizzare azioni ed iniziative ancora più incisive a sostegno della competitività delle imprese e del territorio”.

Tutti e 4 i posti messi a concorso sono a tempo pieno e indeterminato, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato per il prossimo 17 ottobre.

Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, con un contratto a tempo indeterminato, di categoria “C” e “B3”del Comparto Funzioni locali o di categoria equipollente se appartenenti ad altri comparti, con profili riconducibili a quelli indicati.

Gli avvisi,contenenti le indicazioni sui requisiti e la procedura, e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, www.rc.camcom.gov.it, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.