Calabria d’Autore presenta: “I Gioielli Archeologici della Locride”

Domenica 27 ottobre, alle ore 18,00, si terrà presso i locali della Associazione Incontriamoci Sempre un incontro sui “Gioielli archeologici della Locride”, tenuto dal prof. Daniele Castrizio, dell’Università degli Studi di Messina, e dal dott. Riccardo Consoli, archeologo e dottore di ricerca. La manifestazione si inquadra nell’iniziativa dell’Associazione tesa al recupero della memoria storica e della conoscenza delle tante bellezze archeologiche e monumentali della Città Metropolitana di Reggio.

I due relatori, che cercheranno di illustrare i vari siti di interesse archeologico presenti nella Locride, spaziando dall’epoca antica a quella medievale, hanno dichiarato di voler contribuire alla formazione di un piano turistico metropolitano, in cui il ruolo del Museo Archeologico di Reggio possa giocare, grazie al ricco allestimento e alla presenza dei Bronzi di Riace, il ruolo di attrattore, per poi permettere ai visitatori di prolungare la propria esperienza nella Provincia, recandosi nei luoghi di interesse di cui è piena. L’idea è quella di superare campanilismi e localismi, nell’ottica di uno sforzo congiunto e coeso da parte di tutti i soggetti istituzionali, per rendere assolutamente imprescindibile una visita attraverso i luoghi storici e i monumenti che il territorio custodisce e valorizza.

Come sempre avviene quando sono presenti i due relatori in oggetto, si consiglia di dimenticare luoghi comuni e false “verità” erudite, e di immergersi nella ricchezza della nostra Storia, gustandola sotto un profilo scientifico e, allo stesso tempo, accessibile e divulgativo.

La serata troverà una splendida conclusione con una degustazione di un altro gioiello della Locride, il vino Bianco Siccagno, a cura della mitica Bottiglieria 2010 Pellarese. Il passato incontra il presente, per realizzare il futuro …