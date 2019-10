Caffè Mauro official partner di Garage Italia Milano

Caffè Mauro – azienda leader nella produzione di caffè dal 1949 – diventa Official Partner di Garage Italia Milano – l’area Food & Beverage all’interno della sede dell’hub creativo di Piazzale Accursio, promosso da Lapo Elkann, con cui avvierà per il prossimo triennio una serie di iniziative e progetti dedicati.

Eleganza, passione, cura dei dettagli e del “bello e ben fatto” – dichiara Fabrizio Capua, Presidente e Amministratore Delegato nonché fondatore di Capua Investments, holding nata con l’obiettivo di identificare e rilanciare eccellenze del Made in Italy – sono solo alcuni degli elementi che accomunano da sempre il mondo di Caffè Mauro con il concept di Garage Italia Milano, con cui da subito si è creata una sintonia di intenti e vedute.

Annunciamo questa partnership nell’anno in cui celebriamo i 70 anni di storia e attività, in cui Caffè Mauro ha saputo affermarsi come eccellenza del Made in Italy all’estero e siamo davvero orgogliosi di festeggiare il nostro anniversario presso questa sede esclusiva”.