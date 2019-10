Atti vandalici al “Don Milani” di Gioia Tauro, da Marziale sostegno economico per ripristino locali scolastici

In relazione agli atti vandalici, perpetuati da ignoti delinquenti a danno della scuola “Don Milani” di Gioia Tauro, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha comunicato stamani al sindaco della città, Aldo Alessio, di avere messo a disposizione una somma di mille euro per contribuire al ripristino dei locali scolastici devastati.

“Qualsiasi sia la motivazione di un gesto simile – afferma Marziale – esso rimane un affronto al futuro della nostra terra. Toccare le cose dei bambini significa disprezzare il futuro, significa voler relegare la società in cui si vive sempre più ai margini della civiltà e del progresso. Mettere le mani sulla scuola significa desiderare che l’ignoranza regni sovrana e laddove c’è ignoranza non c’è riscatto, c’è povertà e delinquenza”.

“Al dirigente scolastico, Enzo La Valva, ho espresso la mia più totale solidarietà – conclude Marziale – più l’impegno per una somma di 500 euro per l’acquisto dei libri bruciati ai bambini”.