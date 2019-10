Anniversario morte Fortugno. Oliverio: “Figura esemplare e coerente”

Il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, ha voluto rendere omaggio alla memoria dell’amico Franco Fortugno, vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria barbaramente ucciso a Locri quattordici anni fa, recandosi sulla sua lapide prima di partecipare alla santa messa di commemorazione.

“Una figura esemplare per coerenza e correttezza istituzionale -ha dichiarato il presidente Oliverio- la cui memoria è rimasta impressa in chi lo ha conosciuto e stimato, come uomo e come politico. Ho ritenuto più che doveroso dedicare al suo ricordo un gesto d’affetto personale oltre che istituzionale, in attesa che piena luce sia fatta sulle vicende che hanno portato alla sua tragica morte.”